اللحوم خارج الموائد في إيران.. الأسعار لا تتناسب مع القوة الشرائية

2022/03/01 | 18:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن رئيس مجلس التموين الحيواني الإيراني عن "ركود غير مسبوق" في سوق اللحوم الإيرانية في الأسبوع الأخير من فبراير (شباط).

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وبحسب ما أورده منصور بوريان، فـ "بسبب زيادة العرض وانخفاض الطلب وما ترتب على ذلك من انخفاض في أسعار اللحوم، قضى الأسبوع الأخير من فبراير (شباط) دون طلب وفي ركود غير مسبوق".

وأضاف أن "الطلب على اللحوم في إيران انخفض بشكل ملحوظ، في حين أننا كنا نشهد دائما زيادة في الطلب على اللحوم في الأيام الأخيرة من العام الإيراني (ينتهي 20 مارس/آذار)".

وقال رئيس مجلس التموين الحيواني الإيراني عن سبب هذا الركود: "إما أنه ليس لدينا مستهلك قوي أو الأسعار لا تتناسب مع قوتهم الشرائية".

وتأتي هذه الأنباء وسط تقارير في الأسابيع الأخيرة عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات فلكية.

وقد شهدت أسعار العديد من السلع في الأشهر الأخيرة ارتفاعا حادًا، لا سيما المواد الغذائية التي يحتاجها الأهالي، وتشير التقارير إلى أنها لم تعد موجودة على طاولة المواطنين.

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