2022/03/01 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلن عدد مواطنيه النازحين من أوكرانيا إلى بولندا

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