الزوراء يتعادل مع سامراء سلبيا

2022/03/01 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تعادل نادي الزوراء بملعبه الجديد مع سامراء سلبيا بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الكرة الممتاز اليوم الثلاثاء.لم يقدم الزوراء المستوى الذي يؤهله لكسب نقاط المباراة و بهذا التعادل وصل الزوراء عند النقطة 44 بالمركز الرابع و سامراء بالمركز الاخير و برصيد عشر نقاط.

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