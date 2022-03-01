في تناقض غريب.. مجرما غزو العراق بوش ورايس يدافعان عن القانون الدولي في حرب روسيا واوكرانيا

2022/03/01 | 18:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لموقع ميديا آي تي اي ، الثلاثاء، انه في تناقض غريب في المواقف من قبل مجرمي غزو العراق انتقد الرئيس الامريكي الاسبق جورج دبليو بوش ووزيرة الخارجية في ادارته كوندوليزا رايس الحرب بين روسيا واوكرانيا معتبرين انها انتهاك للقانون الدولي .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان […]

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