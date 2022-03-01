التعادل السلبي يخيم على لقاء الزوراء وسامراء في ممتاز الكرة

2022/03/01 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تسيد التعادل السلبي نتيجة مباراة الزوراء وسامراء في الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم الثلاثاء.وأقيمت المباراة على ملعب الزوراء ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.وسيطر الحذر على أداء الفريقين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب مع وجود هجمات خجولة للنوارس، لتنتهي المواجهة بالتعادل الابيض.ووصل رصيد الزوراء بهذا التعادل إلى النقطة […]

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