بلينكن: اقترحنا استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان

2022/03/01 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة تقترح استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان (بلينكن)

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