الديمقراطي الكردستاني: ريبر أحمد ما زال مرشحنا.. ننتظر جلسة البرلمان

2022/03/01 | 18:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، اليوم الثلاثاء، احترام حزبها، قرار المحكمة الاتحادية بشأن اعادة فتح باب الترشيح، لمنصب الرئاسة.وقالت صبري في تصريح لوسائل إعلام كردية، تابعها “النور نيوز” إن “الحزب الديمقراطي سينتظر تحديد جلسة مجلس النواب، المقبلة، وسيكون ريبر أحمد هو مرشحنا الرئاسي”.

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ننتظر جلسة البرلمان أولاً على النور نيوز.

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