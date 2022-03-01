2022/03/01 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقرت الحكومة السورية خطة وبرامج تنفيذية لتحديد أولويات الإنفاق وضمان تعزيز المخازين من المواد الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية.وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن الخطة التي أقرتها الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم، تضمنت وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها […]

ظهرت المقالة سوريا..



قائمة إجراءات حكومية جديدة لمواجهة “التداعيات الدولية” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. قائمة إجراءات حكومية جديدة لمواجهة “التداعيات الدولية”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا.. قائمة إجراءات حكومية جديدة لمواجهة “التداعيات الدولية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).