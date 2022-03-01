الصحاف يعلن وصول 223 عراقياً من أوكرانيا إلى بولندا

2022/03/01 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، اليوم الثلاثاء، وصول 223 عراقياً من أوكرانيا إلى بولندا.وقال الصحاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد العراقيين الذين دخلوا الاراضي البولندية (223) فرداً قادمين من أوكرانيا، بحسب إحصاء زودتنا به السلطات البولندية ومن خلال تنسيق سفارة جمهورية العراق في وارشو".وأضاف: "خاطبنا وزارة الخارجية الرومانية ودائرة الهجرة من خلال سفارة جمهوريّة العراق في بخارست لطلب تمديد إقامة العراقيين المتزوجين بأوكرانيات من الذين يرومون البقاء في رومانيا لحين استتباب الأوضاع".

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