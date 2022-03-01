أوبك: نراقب الوضع في سوق النفط عن كثب

2022/03/01 | 18:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..صرح الأمين العام لمنظمة “أوبك” محمد باركيندو، بأن المنظمة ستواصل مراقبة الوضع في سوق النفط عن كثب في الفترة المقبلة على خلفية تأثير الجغرافيا السياسية ووباء فيروس كورونا.وجاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة في أعقاب اجتماع اللجنة الفنية لمجموعة “أوبك+”، التي تضم دول منتجة للنفط من مجموعة “أوبك” وخارجها.وأشار باركيندو […]

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