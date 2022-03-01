2022/03/01 | 18:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الثلاثاء، عن اعتقال مدير تنفيذي تابع

لوزارة العدل في محافظة ديالى متلبس

بتهمة "الاختلاس"، وفيما بينت أنها ضبطت

بحوزة المتهم مبلغ (30) مليون دينار

عراقي، أكدت ان ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعتقل مديراً في وزارة العدل بتهمة الاختلاس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعتقل مديراً في وزارة العدل بتهمة الاختلاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).