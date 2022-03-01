2022/03/01 | 18:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفارقة يتعرضون للتمييز خلال محاولتهم ركوب القطارات من أوكرانيا إلى بولندا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفارقة يتعرضون للتمييز في محطات القطارات الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفارقة يتعرضون للتمييز في محطات القطارات الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).