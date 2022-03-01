أقدم كتابة عربية نبطية كانت على نُصب تذكاري مسيحي - فريدة رمزي شاكر

2022/03/01 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر نقش عربي نبطي منحوت على صخرة في السفوح الشرقية لجبال عسير ، تم العثور عليه لأقدم كتابة عربية نبطية معروفة في المملكة العربية السعودية ، من حوالي.



470 ميلادية تنتمي إلى ثقافة مسيحية وتسبق الإسلام بـ 150 عامًا.



في ديسمبر 2015 ، نشر باحثون من بعثة فرنسية سعودية لدراسة النقوش الصخرية في جنوب السعودية تقريرًا من 100 صفحة في Académie des In---script---ions et Belles-Lettres الفرنسية والذي أفادت بأن أق ......





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