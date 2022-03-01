الجيش الروسي يطلب من المدنيين في كييف المقيمين قرب مواقع مستهدفة المغادرة

2022/03/01 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلب الجيش الروسي ،اليوم الثلاثاء، من المدنيين في كييف المقيمين قرب منشآت لأجهزة الأمن الأوكرانية المغادرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف “من أجل وقف الهجمات المعلوماتية ضد روسيا، ستُنفّذ ضربات بأسلحة عالية الدقة ضد البنى التحتية التكنولوجية لجهاز الأمن وضدّ المركز الرئيسي لوحدة العمليات النفسية في كييف”.

وتابع “ندعو سكان كييف الذين يعيشون قرب مراكز (أمنية) لمغادرة منازلهم”.

وتأتي التصريحات في وقت ضاعفت القوات الروسية جهودها التي تقودها منذ الأسبوع الماضي لاجتياح كييف.

واتهمت السلطات الأوكرانية الجيش الروسي بشن ضربات على مناطق سكنية في عدة مدن بينها خاركيف (شرق) التي تشهد قتالًا عنيفًا.



وتضمن روسيا من جهتها عدم استهداف المدنيين.

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