2022/03/01 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناظم: إقرار توصية المجلس الوزاري للعمل على مشروع مجاري الشطرة في ذي قار » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:43

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناظم: إقرار توصية المجلس الوزاري للعمل على مشروع مجاري الشطرة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناظم: إقرار توصية المجلس الوزاري للعمل على مشروع مجاري الشطرة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).