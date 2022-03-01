“الناتو” يحسم قرار قتال الروس في أوكرانيا ويؤكد: بوتين أخطأ في حساباته

2022/03/01 | 18:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا، لكنه أكد في الوقت ذاته عدم قتال القوات الروسية في أوكرانيا.وقال جونسون، خلال مؤتمرٍ صحفيٍ مشترك مع رئيسة وزراء إستونيا والأمين العام لحلف “الناتو”، إن “الرئيس بوتين أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا”.وأضاف جونسون: […]

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