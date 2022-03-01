2022/03/01 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قطعَ فريق الشرطة شوطاً كبيراً على طريق إستعادة بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد، بعد أن حقق فوزاً كبيراً مستحقاً على مطارده المباشر، حامل لقب الموسم الماضي، فريق الجيش، بنتيجة (26-28).وتواجه الفريقان اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما على قاعة نادي وسام المجد المغلقة للألعاب الرياضية، ضمن إطار قمة مباريات الجولة الحادية عشرة […]

ظهرت المقالة يد الشرطة تقبض على الجيش وتقترب من مشارف استرداد اللقب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يد الشرطة تقبض على الجيش وتقترب من مشارف استرداد اللقب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يد الشرطة تقبض على الجيش وتقترب من مشارف استرداد اللقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).