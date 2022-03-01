الاتحاد الدولي لألعاب القوى يستبعد الرياضيين الروس والبيلاروس من مسابقاته

2022/03/01 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى ،اليوم الثلاثاء، استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من جميع مسابقات أم الألعاب “في المستقبل المنظور وبأثر فوري”، وذلك بناء على توصية من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضح بيان للاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه لن يكون بإمكان أي روسي المشاركة في بطولة العالم داخل قاعة المقررة في بلغراد في الفترة من 18 إلى 20 آذار/مارس الحالي، وبطولة العالم في الهواء الطلق في يوجين (أوريغون) الأميركية في تموز/يوليو المقبل.

المصدر: AFP

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