لاعبو أوكرانيا يناشدون عالم كرة القدم بـ”مقاومة” الحرب

2022/03/01 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشد عدّة لاعبين أوكرانيين، بينهم النجمان ألكسندر زينتشنكو وأندري يارمولنكو، عالم كرة القدم لـ”مقاومة” الغزو الروسي لبلادهم، في فيديو نشره الاتحاد الأوكراني للعبة الثلاثاء.

وقال 13 لاعباً من المنتخب الوطني في إعلان مشترك “نطالب كل عالم كرة القدم بمواجهة الدعاية الروسية، اظهار وقول الحقيقة حول الحرب في أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة”.

وظهر أمثال زينتشنكو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، يارمولنكو (وست هام الإنكليزي)، رسلان مالينوفسكي (أتالانتا الإيطالي) وأندري بياتوف (شاختار دانيتسك) في شريط فيديو على مدى دقيقتين، أظهر مشاهد من المناطق المدمرة بفعل الحرب التي بدأت الخميس الماضي في عدة مدن أوكرانية.

أضافوا “ندعو كل السامعين إلى مقاومة هذه الحرب، وقف التدمير وحمام الدماء (…) لا للحرب”.

وجمع عدد من هؤلاء اللاعبين 500 ألف يورو لمساعدة الجيش الأوكراني بحسب ما أضاف الاتحاد الأوكراني.

وكان الاتحاد الدولي للعبة قد أوقف روسيا عن خوض جميع المسابقات، بما فيها اكمال تصفيات مونديال 2022 حيث كانت قد بلغت الملحق الأوروبي المؤهل.

ولا يزال بمقدور أوكرانيا التأهل إلى المونديال القطري، بحال تخطت مضيفتها اسكتلندا في 24 الجاري في غلاسكو ثم الفائز بين ويلز والنمسا.

المصدر: AFP

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