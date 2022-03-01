أسعار النفط تقفز الى أكثر من 105 دولارات للبرميل



أسعار النفط تقفز الى أكثر من 105 دولارات للبرميل
2022/03/01 | 19:01 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

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