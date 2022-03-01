العراق يوقف القبولات لطلبته في جامعة الأديان والمذاهب في ايران

2022/03/01 | 19:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي العراقية، إيقاف قبولات الطلبة

العراقيين في جامعة الأديان والمذاهب

في إيران.

جاء ذلك وفقا لوثيقة رسمية صادرة عن

ممثلية وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي في اير

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