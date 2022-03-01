القبض على متهمين اثنين بتهريب النفط في بابل

2022/03/01 | 19:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة نفط الوسط، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بتهريب النفط في محافظة بابل.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، تمكنت قوة تابعة لقسم مراكز شرطة نفط محافظات الفرات الأوسط وبناءًا على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض […]

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