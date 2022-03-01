فيديو.. انقطاع بث التلفزيون الأوكراني بعد قصف روسي

2022/03/01 | 19:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجئ الأوكرانيون بانقطاع بث التلفزيون الحكومي، مساء الثلاثاء، قبل أن تعلن السلطات تعرضه للقصف من قبل القوات الروسية.

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