الكهرباء في الصيف على أجندة مجلس الوزراء.. استضافة للكادر المتقدم وتوجيهات

2022/03/01 | 19:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية، الثلاثاء، مع الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء عدد من الفقرات التي تتعلق باستعدادات الوزارة لموسم الصيف المقبل.

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وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 اذار 2022)، أن "مجلس الوزراء استضاف الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، حيث تمت مناقشة عدد من الفقرات التي تتعلق باستعدادات الوزارة لموسم الصيف المقبل، وخططها في مجال الانتاج والصيانة".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان "ببذل أقصى الجهود لتأمين الطاقة الكهربائية، والعمل من الآن على تذليل العقبات التي تواجه زيادة الإنتاج، كما وجه بالإسراع بأعمال الصيانة بما يضمن زيادة ساعات تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي خلال أشهر الصيف القادمة والتخفيف من معاناتهم".

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