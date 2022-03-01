دراسة جديدة : 30% من الفتيات البريطانيات يعانين من مشاكل في الصحة العقلية

2022/03/01 | 19:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشف تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية ان دراسة جديدة ان مانسبته 30 بالمائة من الفتيات في بريطانيا بعمر 11 عاما يخفين علامات “الضيق الشديد” عن والديهن ، مشيرة إلى فجوة عميقة بين الصحة العقلية للأولاد والبنات في البلاد.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الفجوة الكبيرة في الصحة العقلية لدى الفتيان والفتيات […]

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