"بعد مضي 5 ايام على اطلاقه".. الحشد يعلن انتهاء "الاستنفار المؤقت"

2022/03/01 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء الاستنفار المؤقت بعد مضي 5 ايام على اطلاقه في محافظة ديالى.

‏وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الاستنفار المؤقت الذي اطلقته قيادة الحشد الشعبي في ديالى والمستمر منذ 5 ايام انتهى قبل قليل".

‏وأكد أنه "تم الايعاز بعودة المفارز القتالية المستنفرة في محيط المناطق والطرق الرئيسية وخاصة حمرين الى مواقعها وثكناتها".

‏وأضاف أن "الاستنفار المؤقت حدد باربعة ايام لدعم جهود عمليات ديالى في خطة حماية اكثر من 100 الف زائر من المحافظة ذهبوا الى بغداد لاداء مراسيم زيارة الامام الكاظم(ع) في ذكرى استشهاده وتم تمديده 24 ساعة لدواعي امنية لتامين عودة جميع الزائرين والبقاء على الطرق الرئيسية لتفادي اي خروقات".

‏وأشار الى أن "الحشد الشعبي زج باكثر من 1000 مقاتل في خطة الاستنفار المؤقت في 8 محاور رئيسية من اجل اسناد خطة زيارة الامام الكاظم(ع)".

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