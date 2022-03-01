ديالى تصدر تحذيراً مبكراً من

واضاف، ان "الحرائق في صيف 2022 ستكون الاخطر بسبب الجفاف والتي قد لا تكون تقليدية وتؤدي الى التهام مساحات شاسعة جدا".واشار الى ان" تحذيرنا المبكر ياتي من خلال رؤيتنا للواقع الماساوي الذي وصلت اليه البساتين بسبب الجفاف".
وشدد على ضرورة "تشكيل لجنة عليا بصلاحيات وامكانيات كبيرة من اجل حماية ما تبقى من بساتين ديالى وتامين الحد الادنى من مياه السقي لتفادي خسارة اكثر من 40 الف دونم من بساتين عمرها اكثر من قرن".
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