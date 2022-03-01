ديالى تصدر تحذيراً مبكراً من

2022/03/01 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى حذر قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، اليوم الثلاثاء، من ما اسماه "تسونامي الحرائق" الذي من الممكن ان يضرب بقوة مناطق واسعة في ديالى.وقال في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "موجة الحرائق في البساتين، ما زالت مرتفعة، رغم اننا في فصل الشتاء، مشيرا الى ان الحرائق، التهمت في الاسابيع الماضية عشرات الدونمات في محيط بعض المدن ومنها بعقوبة في مؤشر مثير للقلق".واضاف الحيالي،ان" ديالى بشكل عام وخاصة مناطق حوض نهر ديالى ضمن بعقوبة ومحيطها والتي تضم 50% من البساتين هي الاكثر تضررا من ازمة الجفاف المستمرة منذ 11 شهر وبساتينها في وضع يرثى له وتحولت اغلبها الى اشبه بمادة سريعة الاشتعال".

واضاف، ان "الحرائق في صيف 2022 ستكون الاخطر بسبب الجفاف والتي قد لا تكون تقليدية وتؤدي الى التهام مساحات شاسعة جدا".واشار الى ان" تحذيرنا المبكر ياتي من خلال رؤيتنا للواقع الماساوي الذي وصلت اليه البساتين بسبب الجفاف".

وشدد على ضرورة "تشكيل لجنة عليا بصلاحيات وامكانيات كبيرة من اجل حماية ما تبقى من بساتين ديالى وتامين الحد الادنى من مياه السقي لتفادي خسارة اكثر من 40 الف دونم من بساتين عمرها اكثر من قرن".

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