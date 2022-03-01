مخاوف مما قد تفعله روسيا بأوكرانيا في الـ48 ساعة المقبلة.. محلل عسكري يشرح

2022/03/01 | 19:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح المحلل العسكري في CNN، الجنرال المتقاعد مارك هيرتلنغ، ما يمكن أن يحدث خلال الـ 48 ساعة المقبلة في إطار الصراع الروسي الأوكراني، والحلول التي يمكن أن يقوم بها الأوكرانيون للتصدي للهجوم الروسي.

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