2022/03/01 | 19:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وقّع الاتحاد العراقي المركزي للدراجات، اليوم، عقداً تدريبياً مع المدرب الايراني محمد رضا رجبلو يتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني العراقي والاشراف على منتخبات الفئات العمرية الأخرى باللعبة.وقال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي في بيان للاولمبية تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إن “تعاون اتحاد اللعبة مع المدرب الجديد اخر ضروري ويجب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. الإيراني محمد رضا مشرفاً على المنتخبات الوطنية لاتحاد الدراجات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. الإيراني محمد رضا مشرفاً على المنتخبات الوطنية لاتحاد الدراجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).