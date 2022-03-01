2022/03/01 | 19:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المغيبون ومفهوم "جبر الخواطر" القانوني.. توضيح) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XgST9UoR_vA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المغيبون ومفهوم "جبر الخواطر" القانوني.. توضيح) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المغيبون ومفهوم "جبر الخواطر" القانوني.. توضيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).