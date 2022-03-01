2022/03/01 | 19:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XgST9UoR_vA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المغيبون ومفهوم "جبر الخواطر" القانوني.. توضيح) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المغيبون ومفهوم "جبر الخواطر" القانوني.. توضيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).