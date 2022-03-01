2022/03/01 | 19:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hdB77msOHGs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كييف.. الأوكرانيون يستخدمون جسراً عائماً للفرار من المعارك الدائرة مع روسيا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كييف.. الأوكرانيون يستخدمون جسراً عائماً للفرار من المعارك الدائرة مع روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).