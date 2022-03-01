ارتفاع التضخم  إلى 5.1% في أكبر اقتصاد أوروبي

2022/03/01 | 19:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفع التضخم السنوي في ألمانيا إلى 5.1% فبراير 2022، موافقا لتوقعات المحللين، مع استمرار الضغوط التضخمية أكبر اقتصاد أوروبي.ويرتفع التضخم الألماني قياسا على 4.9% في يناير الماضي، فيما زاد التضخم الشهري إلى 0.9% في فبراير، من 0.4% في الشهر السابق، وفقا لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي.وزادت الأزمة في أوكرانيا من […]

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