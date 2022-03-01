أوكرانيا.. كندي روسيا، وخروتشيف أمريكا!!

2022/03/01 | 19:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل عبد المهدي تعقيدات وتاريخ طويل ومتشابك من الحقائق.وهذه أهمها: 1- اوكرانياً-اوكرانياً: يستبطن تاريخ الدول الاوكرانية السلافية الارتدوكسية عبر التاريخ، متلازماً وتاريخ الشعوب السلافية والروسية والتركية والتتارية والمغولية والبولندية واللوتانية والقوقازية، بكل بصماتها السكانية والدينية والالسنية والسياسية.فمحركات الأزمة تستثمر الهوية الأوكرانية واستقلال الدولة ووحدة اراضيها وطبيعة تخادمها غرباً او شرقاً، والنزعات الداخلية المستقلة […]

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كندي روسيا، وخروتشيف أمريكا!! أولاً على ايرث نيوز.

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