ائتلاف المالكي يعقب على جلسة استضافة علاوي.. “كفيلة بإقالة الحكومة”

2022/03/01 | 19:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، الثلاثاء، تصريحات وزير المالية خلال استضافته من قبل مجلس النواب بأنها كفيلة بإقالة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ومحاسبته.وقال الركابي لوكالة /المعلومة /، إن “وزير المالية علي علاوي خلال استضافته من قبل مجلس النواب حمل حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها مسؤولية التقصير والتعاطي مع […]

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