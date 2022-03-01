لماذا بكى الشيخ الكربلائي؟ وما كان حصاد توصياته؟ .. معهد يقدم انواعا من الدراسة للمكفوفين (صور)

2022/03/01 | 19:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جملة واحدة اطلقها صبي كفيف امام ممثل

السيد السيستاني الشيخ عبد المهدي

الكربلائي خلال حفل لتخرج الوجبة

الثانية من المكفوفين كانت عبارة عن طلب

مختصر (شيخنا اريد مدرسة ادرس بيهه مثل

الطلاب اللي يشوفون) ه

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