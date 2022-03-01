خام برنت يكسر حاجز المئة ويقفز إلى 106 دولارات للبرميل

2022/03/01 | 19:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث

طغت المخاوف حيال اضطرابات الإمدادات

المحتملة بعد العملية العسكرية الروسية

في وكرانيا والعقوبات المرتبطة به على

الحديث عن سحب عالمي منسق من مخزونات

الخام لتهدئة ال

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