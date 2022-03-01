الخارجية تعلن نزوح 223 عراقياً من أوكرانيا إلى بولندا

2022/03/01 | 19:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم

الثلاثاء، نزوح أكثر من 200 عراقي من

أوكرانيا الى بولندا بسبب الحرب

الروسية - الأوكرانية التي دخلت يومها

السادس وسط تقدم للقوات الروسية باتجاه

العاصمة الأوكرانية كي

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