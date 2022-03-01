الأردن يستعيد 9 قطع أثرية “مسروقة” من أمريكا (صور)

2022/03/01 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استعادت السلطات الأردنية من الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تسع قطع أثرية مسروقة، في حدث وصفه السفير الأمريكي في عمّان بأنه “تاريخي” يندرج في إطار اتفاقية ثنائية لمكافحة تهريب الآثار.وتتضمن المجموعة المستعادة تماثيل لحيوانات حجرية من العصر الحجري وشواهد قبور وتمثالا بشريا وإبريقا من البرونز ومذبحا نحاسيا، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) التي […]

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