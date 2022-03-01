الحكومة العراقية تخصص 300 ألف دولار لمتابعة أوضاع الجالية في أوكرانيا

2022/03/01 | 19:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تمويل وزارة الخارجية بمبلغ 300 ألف دولار، لمتابعة أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا وتسهيل مغادرتهم إلى دول أخرى.

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جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء وتابعها "ناس"، (1 اذار 2022)، حيث "قدم وزير الخارجية فؤاد حسين خلال الجلسة، تقريراً عن أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا، وإجراءات وزارة الخارجية الخاصة بمتابعة أوضاعهم وعملية مغادرة العراقيين إلى دول أخرى وتسهيل إجراءات نقلهم".

وأوضح، انه "وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة الخارجية بمبلغ (300،000) دولار، فقط ثلاث مئة الف دولار ما يعادل (12/1) من وزارة المالية بحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، الفقرتين (2،1) من كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي موضوع البحث".

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