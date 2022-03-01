غدا.. جولة جديدة من المحادثات الروسية ـ الأوكرانية

2022/03/01 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر من الجانب الروسي اليوم الثلاثاء قوله إن من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية غدا الأربعاء.

وبعد الجولة الأولى من المفاوضات، التي جرت يوم الاثنين ولم تسفر عن نتائج ملموسة، قال الجانبان إنهما سيجتمعان مجددا في الأيام المقبلة.

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