تقرير بريطاني: بوتين يخفي عائلته في مخبأ تحت الارض!

2022/03/01 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي

قال خبير روسي، اليوم الثلاثاء ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخفى خلال الأيام الأخيرة أفراد عائلته في مدينة تحت الأرض مضادة للاسلحة النووية في سيبيريا.

وبحسب تقرير موقع "ديلي ميل" البريطاني الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، قال عالم السياسة ، فاليري سولوفي ، ذو الـ 61 عامًا ، ان"المخبأ الفاخر عالي التقنية ، يقع في جبال ألتاي وقد تم تصميمه للحماية في حالة نشوب حرب نووية".

وقال الأستاذ في مقطع فيديو: "في نهاية الأسبوع ، تم إجلاء أسرة الرئيس بوتين إلى ملجأ خاص تم تجهيزه في حالة نشوب حرب نووية".

وتابع"في الواقع ، إنها ليست مخبأ ، ولكنها مدينة تحت الأرض بالكامل ، ومجهزة بأحدث العلوم والتكنولوجيا".

وحذر: "أرجو أن يعني هذا لك شيئًا؟ أن يرسل الرئيس عائلته إلى هذا المخبأ؟".

سولوفي ، كان قد زعم سابقاً ان الرئيس الروسي يعاني من امراض يخفيها عن الشعب.يرفض البعض في موسكو سولوفي باعتباره مُنظِّر مؤامرة أو مخادع ، لكن في الأسبوع الماضي فقط استجوبته السلطات الروسية لمدة سبع ساعات بسبب المزاعم التي أدلى بها حول حالة بوتين الطبية والعقلية على موقع تليجرام الذي يديره.كما تم تفتيش منزله ومصادرة العديد من الأجهزة الإلكترونية.



تم الإفراج عن سولوفي في وقت لاحق لكن القضية لم تغلق.

سولوفي يدعي أن لديه اتصالات داخلية في الكرملين ،اشار إلى منزل ريفي جبلي مترامي الأطراف تم بناؤه ظاهريًا بواسطة شركة غازبروم العملاقة للطاقة منذ حوالي عقد من الزمان في جمهورية ألتاي ، وهي منطقة من سيبيريا على الحدود مع منغوليا والصين و كازاخستان.

لاحظ المراقبون وجود نقاط تهوية متعددة في الأراضي المحيطة بالمخبأ الجبلي ، وخط جهد عالي مرتبط بمحطة فرعية حديثة للغاية بقدرة 110 كيلوفولت ، كافية لتزويد مدينة صغيرة بالطاقة.أثناء البناء ، ورد أن حفارات الأنفاق الألمانية الضخمة كانت في الموقع.

ولم يحدد سولوفي أفراد عائلة بوتين المفترض إرسالهم إلى المخبأ ، لكنه زعم سابقًا أن لاعبة الجمباز الإيقاعي الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية ألينا كابيفا ، 38 عامًا ، هي الزوجة السرية للزعيم الروسي.

بوتين لديه ابنتان بالغتان ماريا فورونتسوفا ، 36 سنة ، عالمة وراثة ، وكاترينا تيخونوفا ، 35 ، راقصة تحولت إلى عالمة رياضيات.

كما ورد أن لديه ابنة تدعى لويزا روزوفا ، وريثة تبلغ من العمر 18 عامًا تُعرف أيضًا باسم إليزافيتا كريفونوجيخ ، من علاقة سابقة مع سفيتلانا كريفونوجيخ ، 45 عامًا ، والتي أصبحت الآن مالكة لبنك روسي كبير.



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