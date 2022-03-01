دراسة تحذر: منتجات التنظيف المنزلية قد تعرضنا لجزيئات التلوث بنفس معدل عادم السيارة!

2022/03/01 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

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تزايد استخدام منتجات التنظيف بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، في ظل انتشار وباء "كوفيد-19"، لكن هذا الأمر قد يحمل في الواقع مخاطر صحية.

ومن خلال تسجيل ملاحظات في الوقت الفعلي في "ظروف داخلية واقعية" تحاكي عمل عمال النظافة المحترفين في الأماكن المغلقة، وجد الباحثون، في الولايات المتحدة، أن المنظفات التجارية لتعقيم الأسطح الداخلية قد تودع جزيئات ملوثة صغيرة في المسالك التنفسية للإنسان بمعدلات مساوية أو أعلى من الهباء الجوي من المركبات.

وقد يكون للنتائج الجديدة تداعيات على أولئك الذين عملوا بكثافة باستخدام البخاخات المطهرة أثناء جائحة "كوفيد-19".

وقادت الدراسة، التي نُشرت في Science Advances، كولين روزاليس، عالمة البيئة في جامعة كاليفورنيا ديفيس.

وتقول روزاليس وزملاؤها في الورقة البحثية: "أحد الاضطرابات التي أدخلها البشر على البيئة الداخلية هو استخدام منتجات التنظيف والتطهير المنزلية، وبعضها يحتوي على روائح طبيعية، مثل الحمضيات أو الصنوبر".

ومن المحتمل أن تتأثر حالات التعرض في أماكن العمل والسكن التي تؤدي إلى آثار صحية ضارة بزيادة التطهير الكيميائي للأسطح الداخلية أثناء جائحة فيروس كورونا 2019.

ويعرف العلماء أن تنظيف الأسطح الداخلية بالمطهرات يمكن أن يولد ملوثات داخلية ثانوية مثل الغازات والهباء الجوي.



ولكن كانت هناك دراسات قليلة تتبع تكوين الهباء العضوي الثانوي في ظروف داخلية واقعية.

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