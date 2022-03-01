شون بن يرصد معاناة الهاربين من أوكرانيا.. وروسيا خارج

2022/03/01 | 19:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا تتصدر المشهد حول العالم، وسط سيل من مواقف الإدانة لروسيا التي أطلقتها هيئات وشخصيات ثقافية وفنية أوربية وعالمية.

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