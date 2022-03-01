المعركة الاعلامية او الوجه الاخر للحرب هنا أوكرانيا المتحضرة… ولا بواكي للعراق وسوريا

2022/03/01 | 19:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اسيا العتروس..طبعا لقد علمتنا الازمات المتعاقبة في العالم الثالث انه لا بواكي للمستضعفين و المهمشين ,و ان أطفال العامرية و اطفال غزة و اطفال البوسنة و اطفال اليمن و سوريا و غيرهم ليسوا كاطفال اوكرانيا الذين يهددهم بوتين باللجوء , و ليس في هذه المقدمة ما يعني أن ما اقدم عليه بوتين […]

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