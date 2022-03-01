2022/03/01 | 19:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، اكمال الاستعدادات اللوجستية للشروع بتوزيع الحصة الثانية من مادة الطحين والسلة الغذائية للوجبة الثانية وخلال الاسبوع المقبل.ووجه الوزير الجبوري بحسب بيان للوزارة وتلقته وكالة ايرث نيوز ، ادارتي شركتي الحبوب والتصنيع للتنسيق لتأمين اطلاق خلطات الحبوب المخصصة للمطاحن المكلفة “بإنتاج الحصة الثانية من الطحين المخصص […]

ظهرت المقالة الاسبوع المقبل..



اطلاق تجهيز السلة الغذائية ووجبة جديدة من الطحين أولاً على ايرث نيوز.

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