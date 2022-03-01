غلوبال ريسيرج: أمريكا تكيل بمكيالين بشأن ضم الصهاينة للجولان وتنكر القرم لروسيا

2022/03/01 | 19:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اعتبر تقرير لموقع غلوبال ريسيرج ان جزء من المعايير المزدوجة والنفاق الامريكي في التعامل مع مختلف القضايا هو اعترافها لضم الكيان الصهيوني لمرتفعات الجولان السورية في الوقت الذي لا تعترف فيه بضم روسيا لجزيرة القرم .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الحكومة الصهيونية اعلنت عن خطة لمضاعفة عدد سكان […]

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