الجهاز الفني لفريق الزوراء يعتذر عن التعادل أمام سامراء

2022/03/01 | 19:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - حسين عمار قدم المدرب المساعد لفريق نادي الزوراء لكرة القدم علي حسين رحيمة، اليوم الثلاثاء، اعتذار اللاعبين والكادر التدريبي لجمهور النادي عن التعادل السلبي مع فريق سامراء في مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري العراقي الممتاز.وقال رحيمة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن فريقنا أدى ما عليه اليوم، لكن لاعبي فريق سامراء دافعوا ببسالة عن مرماهم، وجاؤوا من أجل النقطة وحصلوا عليها، بالرغم من حصولنا على بعض الفرص خلال شوطي المباراة"، مشيراً إلى "عدم توفيق الفريق في المدة الأخيرة". وأضاف، "نأمل أن يكون القادم أفضل، واستعداداتنا متواصلة للمبارايات الآسيوية ومباراة الدوري، الفريق سيكون مستعداً لملاقاة الكهرباء في المباراة المقبلة، وبعدها سنغادر إلى الإمارات". وختم رحيمة بالقول، "نعتذر من جمهور الزوراء نيابة عن الكادر التدريبي واللاعبين وسنحاول أفراحهم في قادم الأيام".

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