2022/03/01 | 19:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aXCXtLeFlcI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤسسة وان نيوز تقيم مجلس عزاء على روح فقيدها الراحل محمد الشمري) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤسسة وان نيوز تقيم مجلس عزاء على روح فقيدها الراحل محمد الشمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).