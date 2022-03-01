النفط العراقي وإقليم كردستان.. الى اين ؟

2022/03/01 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

الكل يعلم ان العراق يعتمد في اقتصاده

وبشكل تام على الإيرادات النفطية والتي

تبلغ من حجم الإيرادات العامة بحدود 95 %

وبالتالي يجب ان يعطى القطاع النفطي

والثروة النفطية بالغ الاهتم

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