كربلاء يحكم قبضته على صدارة دوري الدرجة الاولى

2022/03/01 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمسك فريق نادي كربلاء بصدارته

للمجموعة الثانية لبطولة دوري الدرجة

الاولى بعد فوزه اليوم الثلاثاء، على

ضيفه نادي السماوة بهدف وحيد.

وحمل الهدف امضاء لاعبه المحترف ايداف

في الدقيقة العشرين من عمر الشوط

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